Ким Чен Ын наградил создателей ракеты «Хвасон-14»

Пхеньян, , 08:50 — REGNUM ‍Торжественное награждение создателей межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» провел в Пхеньяне северокорейский лидер ‍Ким Чен Ын, передает 13 июля ЦТАК.

Отмечается, что орденами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира награждены те, кто в большей степени проявил себя при создании «Хвасона-14». Эти люди получили звание Героев Северной Кореи, Героев труда Северной Кореи, золотую медаль «Серп и молот», орден Государственного флага первой степени.

Выступая в Дворце съездов «Мансудэ», Ким Чен Ын заявил, что создание «Хвасона-14» перевернуло не только стратегическую позицию Пхеньяна, но и геополитический расклад сил. Он также сказал:

«Это событие подтвердило обоснованность избранного партией курса на параллельное развитие экономики и укрепление ядерных сил».

По мнению главы Северной Кореи, его соотечественники — технологи, инженеры, ученые — не остановятся на достигнутом и «добьются новых блестящих успехов в обеспечении военных гарантий под девизом «Сделай или умри!».

Напомним, «Хвасон-14» была запущена в сторону Японского моря 4 июля 2017 года из поселка Банхен. Она пролетела 933 км и упала в море. Никакие японские объекты в результате акции не пострадали, но ряд стран осудил действия Пхеньяна, обвинив его в нарушении международного права.

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