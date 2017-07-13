Strategist: Какой будет следующая фаза конфликта на Ближнем Востоке?

Дамаск, , 08:58 — REGNUM На фоне успехов коалиции во главе с США против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, можно с уверенностью сказать, что самые острые ближневосточные конфликты развиваются стремительно, что не означает, что будут разрешены в скором времени, пишет бывший глава МИД Израиля Шломо Бен-Ами в статье для The Strategist.

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Так, самопровозглашенный халифат ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никогда не был настоящим государством, которое можно силой принудить к капитуляции, что означает, что битвы за Ракку и Мосул не станут решающими, хотя и лишат боевиков убежищ в Ираки и Сирии. Как показал захват позиций боевиками в Ливии и на Синайском полуострове Египта, еще очень много регионов, в которых могут закрепиться радикалы.

На данный момент исламисты сменили стратегию на планирование и осуществление террористических актов на Ближнем Востоке, в Европе и даже Юго-Восточной Азии. Следующим шагом может стать дестабилизация арабских режимов изнутри — стратегия, которой не получится ничего противопоставить с помощью международной коалиции. Плачевность этого факта очевидна, если обратить внимание на отсутствие единства и целостности нынешней коалиции. Президент США Дональд Трамп положил в основу всей своей ближневосточной стратегии страхи Саудовской Аравии не только перед ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и перед Ираном. Суннитские державы региона, почувствовавшие поддержку Трампа, теперь объединили ряды против Тегерана и исламистов, несмотря даже на то, что они, в свою очередь, являются смертельными врагами.

Иран, со свой стороны, признает, что освобожденные из-под контроля радикалов едва ли вернутся в лоно своих бывших суверенов, поэтому Тегеран ужесточает хватку на юге Сирии по границе с Иорданией, намериваясь построить подконтрольный шиитам полумесяц, который бы простирался от Ирака до Сирии и Ливана.

Тем не менее Израиль, молчаливый член поддерживаемой США суннитского альянса, не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как складывается этот полумесяц. Тель-Авив дал понять, что иранское присутствие поблизости от Голанских высот повысит риск войны.

США также прилагают свои усилия, чтобы не дать шиитским силам добиться своей цели и создать коридор от Персидского залива до Средиземного моря, в том числе пойдя на авиаудары в приграничном регионе, разделяемым между Ираком, Иорданом и Сирией. ВВС США также сбили сирийский бомбардировщик и два вооруженных беспилотника, управляемых «Хезболлой».

Иран не единственная страна, стремящаяся перекроить границы в своих интересах. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддержал попытки исламистов бросить вызов договору Сайкса-Пико, который разделил Ближний Восток после крушения Османской империи.

Курды — ключевые союзники США в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — также стремятся перекроить карту Ближнего Востока, хотя и не таким образом, как Анкара. Они хотят своего государства и в некоторой степени ожидают этого, если учесть, какой вклад они внесли в поражение исламистов. Президент автономного региона Ирака Масуд Барзани уже объявил о том, что в сентябре пройдет референдум о независимости иракских курдов.

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Для Турции приоритетной стала задача предотвращение подобного развития событий, больше даже, чем уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или свержение президента Сирии Башара Асада. Эрдоган обеспокоен тем, что если курды получат независимость в Ираке, они могут стать примером для собственных курдов Турции из Рабочей партии Курдистана (РПК) в их давней борьбы за независимость. То уважение, которое получили связанные, как отмечает автор, с РПК сирийские курды в ходе борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), может, как опасается Анкара, стать фактором легитимации этой группы на международной арене. Поэтому-то Турция и пытается подавить его.

На фоне этих опасений турецкие силы, уже развернутые на севере Сирии, вполне могут остаться там даже и после падения Ракки. Так они будут служить барьером между сирийскими и турецкими курдами. Тем не менее хотя опасения Анкары в отношении курдов не необоснованны, вероятность создания реального курдского государства по-прежнему невелика, поскольку такое государство окажется зажатым между четырьмя государствами — Ираном, Ираком, Турцией и Сирией, которые яростно выступают против этого.

Еще одним игроком в конфликте на Ближнем Востоке стала Россия, которая не проявляет особого интереса в том, чтобы вмешиваться в ирано-суннитское противостояние, не говоря уже о противостоянии курдов и Анкары. Кремль имеет совместную с Тегераном цель, которая заключается в том, что обеспечить выживание правительства официального Дамаска. Однако, считает автор, после стабилизации ситуации этот молчаливый альянс должен перейти в жесткое противостояние за политический контроль на Сирией.

В этом сложном контексте очень мало терпения для тех, кто обостряет ситуацию неопределенности. Поэтому-то Саудовская Аравия вместе с Бахрейном, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами недавно разорвали связи торговые и дипломатические связи с Катаром, которого они обвиняют в дестабилизации региона посредством поддержки проиранских сил и суннитских боевиков из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С точки зрения Эр-Рияда и его партнеров, Катару пришло время выбирать между Ираном и исламистами.

Пока, тем не менее, Катар справляется с небольшой помощью оставшихся у Дохи друзей. Так, как Турция, так и Иран готовы заполнить торговый вакуум, оставленный коалицией Саудовской Аравией. Более того, Анкара уже развернула войска на своей военной базе в Катаре.

В любом случае не Катар — реальная проблема Саудовской Аравии, как и не является ею Иран. Использование внешних врагов для отвлечения внимания от нерешенных внутренних проблем — первая тактика автократических режимов. Чтобы превратить феодальное королевство в современное национальное государство Саудовской Аравии необходимо решить внутренние проблемы. Эр-Рияду не нужны очередные военные альянсы и многомиллиардные сделки на покупку оружия.

Египту также необходимо сфокусироваться на серьезных внутренних социальных и политических проблемах, только так Каир может установить контроль над Синайским полуостровом, с которого боевики, в том числе ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и совершают свои теракты.

Суннитских союзников США влечет к Трампу потому, что он мало заинтересован в такого рода демократических реформах, за которые выступал его предшественник Барак Обама. Однако если эти страны продолжат идти по этому пути, они могут столкнуться с социально-политическими взрывами у себя дома, что приведет и углублению конфликтов за рубежом.

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