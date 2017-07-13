Группа Odebrecht оплачивала президентскую кампанию в Колумбии в 2014 году

Богота, , 08:57 — REGNUM Генеральный прокурор Колумбии 12 июля подтвердил, что сама бразильская строительная компания Odebrecht в 2014 году выделяла деньги на избирательную кампанию президента Хуана Мануэля Сантоса и его тогдашнего соперника Оскара Ивана Сулаги, сообщает El Diario.

«Все доказательства по свидетельским показаниям и документального характера, которыми в настоящее время располагает прокуратура, позволяют с точностью утверждать, что компания Odebrecht принимала участие в оплате расходов на предвыборную кампанию 2014−2018 годов», — заключается в отчете прокуратуры Бразилии.

Согласно сообщению, направленному президенту Национального избирательного совета (НИС), судье Алехандро Вега Роче, «денежные средства были выплачены из Департамента структурных операций, созданного бразильской компанией».

Прокуратура заявляет, что в кампании президента Сантоса были реализованы два перевода на сумму по $500 тыс. каждый, что соответствует договору, подписанному 2 февраля 2014 года с панамским обществом Paddington, связанным с колумбийской компанией Sancho BBDO на проведение опроса общественного мнения «для того, чтобы добиться сближения с правительством президента».

Эти показания были представлены бывшим представителем Odebrecht в Колумбии Элеуберту Марторелли и другими участниками дела, в том числе бывшим конгрессменом Отто Булой, задержанным в январе 2017 года по обвинению в коррупции.

Что касается кампании кандидата от оппозиционной партии демократического центра Оскара Ивана Сулуаги, прокуратура подтвердила, что Odebrecht выделила $1,6 млн в пользу компании Topsail Holding, созданной в Панаме.

Получив доклады от прокуратуры и на основе собственных исследований, Национальный избирательный совет определит, было ли нарушено колумбийское законодательство в ходе компаний Сантос и Сулуаги в 2014 году.

Напомним, согласно колумбийскому законодательству кандидатам запрещено получать пожертвования на ведение своих избирательных кампаний от иностранных субъектов.

Между тем колумбийская организация Миссия наблюдения за выборами предупреждает, что 15 июля истекает срок действия по любому из фактов нарушений, касающихся президентской кампании 2014 года. И если в течение трех дней не принять никаких мер в отношении открывшихся фактов, то все незаконные действия останутся безнаказанными.