Германия разрешила публичное выступление турецкому депутату

Берлин, , 08:56 — REGNUM Германия разрешила публичное выступление доверенному лицу президента Турции, депутату и заместителю председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития Хамзе Дагу (Hamza Dağ), пишет 13 июля Der Kurier.

15 июля он должен выступить перед соотечественниками в Нюрнберге, а 16 июля — намерен приехать в Вену. Его визит нацелен на проведение «памятного мероприятия», посвященного годовщине попытки военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года.

Однако по сведениям Der Kurier, министерство иностранных дел Австрии пока не в курсе визита турецкого депутата.

Ранее Австрия запретила въезд в страну министру экономики Турции Нихату Зейбекчи, который планировал аналогичное публичное выступление.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель австрийского МИД заявил, что «планируемое событие является довольно большим, а сам визит турецкого министра может представлять угрозу общественному порядку и безопасности Австрии».

Федеральное правительство Германии сообщило, что «не видит никаких причин отказывать турецкому депутату в выступлении».

Напомним, отношения некоторых стран ЕС и Турции ухудшились в преддверии проведения турецкого референдума по конституционным реформам в апреле 2017 года. Тогда многим турецким чиновникам было запрещено устраивать публичные выступления перед соотечественниками.