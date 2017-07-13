Спецслужбы США подслушали разговоры чиновников РФ о Трампе — СМИ

Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Разговоры официальных лиц из России о соратниках будущего американского президента Дональда Трампа были перехвачены спецслужбами США весной 2015 года, пишет газета Wall Street Journal.

По информации, полученной от бывших и действующих американских чиновников, в ходе этих разговоров шла речь о встречах с соратниками и с союзниками Трампа (тогда еще не кандидата в президенты) вне пределов Соединенных Штатов.

Имена чиновников и российских официальных лиц не назывались. Не установлена связь с регистрацией Трампа как кандидата в президенты США (2016 год) и этими шпионскими аудиозаписями.

Издание отмечает, что бизнес миллиардера Трампа включал и деятельность на территории России. Будет ли эта информация использована противниками Трампа в информационной войне, не известно.

Напомним, противники Трампа после инаугурации продолжают атаковать его, доказывая, что он пришел к власти незаконно. При этом его «инструментом» к приходу к власти называются «русские хакеры», якобы подосланные Москвой.

Из уст особо одиозных противников Москвы обвинения звучали в адрес российского президента Владимира Путина. Никаких доказательств представлено не было.

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