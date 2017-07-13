«Италия не может пережить кризис беженцев из-за бывшего премьер-министра»

Рим, , 08:20 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Италии Эмма Бонино назвала виновным бывшего премьер-министра Маттео Ренци за то, что «страна сейчас не может пережить кризис беженцев», пишет 13 июля Der Kurier.

В интервью изданию Эмма Бонино раскритиковала Ренци за то, что он согласился на сделку с ЕС в 2014 году, согласно которой Италия должна координировать все средиземноморские операции в одиночку.

«Сегодня нашей стране все трудней и труднее справляться с наплывом беженцев, но мы сами на это подписались», — отмечает Бонино.

Она считает, что «большая ошибка Ренци» — это миссия «Тритон», созданная в 2014 году для спасения беженцев. Все корабли и самолеты миссии находятся исключительно под командованием министра внутренних дел Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас Италия призывает ввести новые правила в рамках выполнения миссии ЕС «Тритон», а именно отправлять морские суда с беженцами в другие страны Средиземного моря: Испанию, Францию и Мальту.

«Но это сложно будет осуществить, потому что сделка уже заключена», — добавляет бывший министр иностранных дел Италии.

Напомним, в 2017 году в Италию прибыло уже более 85 тыс. беженцев. Италия «кричит о помощи», призывая страны—члены ЕС быть солидарными и выполнять свои обязательства в рамках программы по перераспределению беженцев, пишет издание.