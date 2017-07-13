Верховная рада рассмотрит закон о «технологическом терроризме»

Киев, , 08:20 — REGNUM Законопроект о «технологическом терроризме» рассмотрит 13 июля Верховная рада, написала 13 июля депутат украинского парламента от партии «Блок Петра Порошенко» Ольга Червакова на своей странице в соцсети Facebook.

Новый закон внесен на рассмотрение Верховной рады членами комитета нацбезопасности и обороны Иваном Винником, Дмитрием Тымчуком и Татьяной Черновил.

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Законопроект вводит понятие «технологического терроризма», к которому предлагается причислять любое «оказание воздействия на совершение или не совершение действий органами государственной власти или местного самоуправления».

По мнению Черваковой, под понятие «технологического терроризма» попадают любые протестные действия, поскольку они «осуществляют влияние на органы государственной власти». Депутат отмечает, что, согласно законопроекту, Служба безопасности Украины (СБУ) сможет без суда блокировать любой информационный ресурс, занимающийся «технологическим терроризмом».

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«Инициаторы этой экзотической инициативы говорят о благородных целях противодействия информационной агрессии. И именно этими целями они уже более двух лет оправдывают попытки ввести цензуру с разных сторон», — написала Червакова.

Напомним, 16 мая 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запрещении на территории Украины деятельности таких российских интернет-компаний, как «Яндекс» и Mail.Ru Group, а также блокировки социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте».

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