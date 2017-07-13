Бывшего президента Бразилии приговорили к 9 годам тюрьмы за коррупцию

Бразилиа, , 08:12 — REGNUM Президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва 12 июля был приговорен к девяти с половиной годам лишения свободы судом низшей инстанции за его участие в коррупционной сети, которая действовала в государственной нефтяной компании Petrobras, сообщает El Comercio.

Приговор был вынесен судьей Серхио Моро, ответственным за расследование колоссального по масштабам коррупционного заговора в государственной нефтяной компании. Судья нашел, что Лула да Силва виновен в совершении пассивной коррупции и отмывании денег.

Это первый приговор в отношении бывшего президента, который до сих пор является фигурантом пяти уголовных дел, большинство из которых имеет отношение к делу Petrobras.

Суд посчитал убедительными доказательства прокуратуры против Лулы да Силва, который был обвинен в получении незаконного вознаграждения на сумму 3,7 млн реалов ($1,1 млн) в рамках контрактов, подписанных между строительной компанией OAS и компанией Petrobras.

Выплата отката была реализована в форме покупки и обслуживания трехэтажного особняка для президента на бразильском курорте Гуаружа на побережье штата Сан-Паулу, а также в форме приобретения других подарков, полученных во время пребывания Лулы да Силвы в должности президента с 2003 по 2010 год.

Несмотря на вынесение приговора, бывший президент сохраняет шансы на участие в предвыборной гонке на всеобщих выборах 2018 года, которые будут полностью потеряны, если приговор оставит в силе суд второй инстанции.

В настоящее время, соглано опросам, Лула да Силва является самым популярным лидером среди населения, хотя он еще не подал официальной заявки на регистрацию в кандидаты в президенты, но при этом неоднократно выражал свое желание участвовать в выборах.

В дополнение к уже открытым против Лулы делам бывший президент может стать фигурантом еще 6 судебных процессов в соответствии с запросом Верховного суда на основе признаний, сделанных бывшим руководством строительной группы Odebrecht, а также разоблачений руководителей мясной группы JBS.

Напомним, данный приговор стал первым в истории Бразилии, вынесенным бывшему президенту страны. Между тем в настоящее время в парламенте Бразилии рассматриваются обвинения в коррупции против действующего президента Мишела Темера, который с случае утверждения обвинительного акта и передачи его на рассмотрение в Верховный суд может быть отстранен от должности на полгода.