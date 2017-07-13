Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Приподнятое настроение администрации президента США Дональда Трампа объясняется тем, что за время его президентства удалось сделать столько, сколько никогда не делал ни один президент Соединенных Штатов, заявил американский лидер в интервью агентству Reuters.

Трамп заявил, что «настроение в Белом доме фантастическое»:

«Мы добились больше за пять месяцев, чем практически любой из [американских] президентов в истории».

Лидер США перечислил те шаги, которые были сделаны Вашингтоном за время его президентства. В частности, он упомянул успехи в решении проблемы терроризма в Сирии и в Ираке.

По его словам, в борьбе с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достигнут серьезный прогресс. Как сказал Трамп, «там практически полный успех».

Помимо этого, Вашингтон добился экономического прогресса: улучшения своих позиций на фондовых биржах, рост числа рабочих мест, успехи в военном направлении, чего не удавалось предшественнику Трампа — 44-му президенту США Бараку Обаме.

«Нет ни одной вещи, в которой мы не преуспеваем», — подчеркнул он.

По словам Трампа, что бы ни говорили его противники из демократического лагеря, «Белый дом функционирует прекрасно».

Напомним, Трамп обещал во время предвыборной кампании увеличить число рабочих мест и улучшить экономические показатели. Главным его лозунгом был «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again).

В Сирии легитимную поддержку Сирийской Арабской Армии (САА) оказывает только Россия. Что касается США, то они возглавляют так называемую антитеррористическую коалицию, которая постоянно проявляет себя, в том числе и при Трампе, враждебно по отношению к союзнику России — Дамаску.

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