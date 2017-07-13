Эммануэля Макрона обвинили в расизме

Париж, , 07:53 — REGNUM На президента Франции Эммануэля Макрона обрушилась критика и обвинения в расизме после того, как он заявил, что» главная проблема Африки носит цивилизационный характер», пишет 12 июля Der Kurier.

На заключительном заседании саммита G20, на котором одной из обсуждаемых тем было «спасение Африки», Макрон отметил, что «развитым государствам не удастся стабилизировать ситуацию там, где на одну женщину до сих пор приходится по восемь детей».

Пользователи Twitter и Facebook раскритиковали президента Франции за сказанные слова, считая, что «Макрон видит проблему развития африканских стран в невинных детях».

Некоторые пользователи писали о том, что «для начала нужно посмотреть, как, в первую очередь, западные страны разграбливают Африку». Согласно их мнению, причина не в демографической проблеме, а в экономической отсталости, с которой многие страны континента не могут справиться самостоятельно.

Другие пользователи написали, что «Макрон является примером повседневного расизма», а «Франция до сих пор разделяет колониальные взгляды на Африку».