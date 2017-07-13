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Макрон: Германия выигрывает из-за проблем в еврозоне

Политика

Своей конкурентоспособностью Германия, которая сталкивается с демографическими проблемами, обязана слабостям экономики других стран

Париж, 13 июля 2017, 07:41 — REGNUM  Германия извлекает выгоду из серьезных проблем, с которыми сталкиваются страны еврозоны. Об этом, как передает RT, рассказал президент Эммануэль Макрон в интервью местным СМИ.

«Германия лишь выигрывает из-за проблем в еврозоне, — говорит Макрон. — Это нездоровая ситуация».

По его словам, своей конкурентоспособностью Германия, которая сталкивается с демографическими проблемами, обязана слабостям экономики других стран.

«Существуют экономические и коммерческие дисбалансы между Германией и ее соседями», — отметил Макрон.

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