ВС признал законным решение иркутского губернатора о громкой отставке мэра

Вихоревка, Иркутская область, , 07:40 — REGNUM Верховный суд оставил в силе решение Иркутского областного суда по отрешению от должности главы Вихоревки Геннадия Пуляева. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Иркутской области.

Таким образом, бывший мэр Вихоревки Геннадий Пуляев не смог оспорить в суде распоряжение губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Напомним, Левченко отправил в отставку главу Вихоревского городского поселения Геннадия Пуляева в мае 2017 года. В облправительстве тогда уточнили, что причиной стало «многолетнее отсутствие решения проблем в коммунальном хозяйстве города». На протяжении нескольких лет в Вихоревке отопительный сезон находится под угрозой срыва.

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Пуляев попытался оспорить распоряжение Левченко в областном суде, однако в удовлетворении требований ему было отказано. Теперь соответствующее решение областного суда оставлено в силе Верховным судом. Таким образом, в должности Геннадий Пуляев восстановлен не будет.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в зимний сезон 2016−2017 гг. на территории Вихоревки случился отопительный коллапс. Котлы постоянно выходили из строя. До конца ноября в городе так и не смогли стабилизировать работу самой большой угольной котельной «Водогрейная», от которой зависит теплоснабжение 40% многоквартирных домов населенного пункта. 22 ноября 2016 года в Вихоревке ввели режим ЧС.

Недовольство ситуацией с отопительным сезоном в Вихоревке высказывал побывавший там заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

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В июле 2017 года в областном правительстве вновь сделали тревожное заявление: «Власти в Вихоревке затягивают подготовку к отопительному сезону».

Перед этим специальная комиссия осмотрела объекты коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда городского поселения. Замминистра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александр Барнаков констатировал, что выявлена неготовность объектов теплоснабжения к несению нагрузки в отопительный период 2017—2018 годов. До сих пор не сформирован актуализированный план первоочередных мероприятий. В котельной «Водогрейная» отсутствует подготовленный персонал. Администрация Вихоревского городского поселения не принимает мер по ускорению проведения подготовительных работ к отопительному периоду.

По информации областных властей, из аварийно-технического запаса региона Вихоревскому муниципальному образованию выделено котельное и вспомогательное оборудование на общую сумму 20,7 млн рублей.

«Сформированы две дополнительные бригады, которые будут заниматься подготовкой к отопительному сезону вспомогательного оборудования на котельной «Водогрейная». В ближайшее время будет сформирована третья бригада для этих работ. Местная власть своих обязательств не исполняет», — заявил министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов. На совещании принято решение ввести постоянный контроль ремонтных работ в Вихоревке.

В связи с неудовлетворительной подготовкой объектов коммунальной инфраструктуры Вихоревки к отопительному периоду правительство Иркутской области направило обращения в адрес полпреда президента РФ в СФО, Следственного комитета РФ по Иркутской области, прокуратуры Иркутской области, Енисейского управления Ростехнадзора, федеральной налоговой службы по региону.