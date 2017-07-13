Трамп: «Я был очень жестким в общении с Путиным»

Вашингтон, 13 июля 2017, 07:23 — REGNUM Тон разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 был жестким, заявил американский лидер в интервью агентству Reuters.
«Я был очень жестким в общении с Путиным», — заявил он.При этом Трамп считает, что отношения между главами государств — России и США — очень важны и серьезны, потому что от них зависит жизнь многих людей. В пример он привел ситуацию в Сирии и возможность ее мирного преобразования.
В интервью британскому изданию Трамп отметил, что ему важно знать, была ли со стороны российского коллеги поддержка.
«Я хотел бы спросить Путина, действительно ли он поддерживал меня», — пояснил он.
Трамп перечислил ряд своих геополитических шагов, которые были сделаны явно не в интересах России.
«Посмотрите, что я сделал. Цены на нефть пошли вниз. Мы направляем сжиженный природный газ в Польшу, — сказал он. — Это то, чего не хочет Путин».
Кроме того, Вашингтоном были отправлены дополнительные $56 млрд на военное оборудование.
«Путин всего этого не хочет, так почему он должен поддерживать меня?» — спросил американский политик.
Напомним, первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля в Гамбурге (Германия), где проходил саммит G20. Несмотря на то, что были запланированы недолгие переговоры, беседа продлилась свыше двух часов.
В ходе переговоров обсуждались Сирия, Украина, Северная Кореи и проблемы двусторонних отношений.
Читайте также: Трамп: Мне удалось поладить с Путиным
Читайте развитие сюжета: Трамп объяснил, почему в Белом доме фантастическое настроение