Трамп: «Я был очень жестким в общении с Путиным»

Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Тон разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 был жестким, заявил американский лидер в интервью агентству Reuters.

«Я был очень жестким в общении с Путиным», — заявил он.

При этом Трамп считает, что отношения между главами государств — России и США — очень важны и серьезны, потому что от них зависит жизнь многих людей. В пример он привел ситуацию в Сирии и возможность ее мирного преобразования.

В интервью британскому изданию Трамп отметил, что ему важно знать, была ли со стороны российского коллеги поддержка.

«Я хотел бы спросить Путина, действительно ли он поддерживал меня», — пояснил он.

Трамп перечислил ряд своих геополитических шагов, которые были сделаны явно не в интересах России.

«Посмотрите, что я сделал. Цены на нефть пошли вниз. Мы направляем сжиженный природный газ в Польшу, — сказал он. — Это то, чего не хочет Путин».

Кроме того, Вашингтоном были отправлены дополнительные $56 млрд на военное оборудование.

«Путин всего этого не хочет, так почему он должен поддерживать меня?» — спросил американский политик.

Напомним, первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля в Гамбурге (Германия), где проходил саммит G20. Несмотря на то, что были запланированы недолгие переговоры, беседа продлилась свыше двух часов.

В ходе переговоров обсуждались Сирия, Украина, Северная Кореи и проблемы двусторонних отношений.

Читайте также: Трамп: Мне удалось поладить с Путиным

Читайте развитие сюжета: Трамп объяснил, почему в Белом доме фантастическое настроение