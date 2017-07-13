МИД о фильме НАТО о «лесных братьях»: «Историческое извращение»

Москва, , 07:20 — REGNUM Видеоролик НАТО о «партизанской борьбе «лесных братьев» с советским режимом» является отвратительной акцией. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

«НАТО опубликовало фильм о «партизанской борьбе «Лесных братьев» с советским режимом», — пишет представитель российского внешнеполитического ведомства. — Эта организация, созданная на основе фашистских недобитков, совершила более 3 тыс. диверсий, жертвами которых стали тысячи мирных жителей».

При этом Захарова напомнила, что за «лесными братьями» вплоть до середины 50-х г. стояли западные спецслужбы.

«Об этом собраны тома документов, — говорит дипломат. — И НАТО об этом известно лучше, чем кому бы то ни было. Есть и рассекреченные, хотя и подредактированные материалы ЦРУ на этот счет».

По ее словам, фильм НАТО о «партизанской борьбе «лесных братьев» является «историческим извращением», которое сознательно распространяет военный блок с целью подрывов итогов Нюрнберга.

«Не оставайтесь безразличными, это (…) нужно пресекать!, — пишет Захарова. — Если сегодня Бандера — герой, а «Лесные братья» — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?»

Напомним, 12 июля в аккаунте НАТО в Twitter появился фильм о «лесных братьях». В нем «партизаны» называются борцами с «советскими оккупантами».