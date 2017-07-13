Глава МИД Великобритании обвинил Брюссель в вымогательстве

Лондон, , 07:01 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обвинил Брюссель в вымогательстве, заявив, что от Лондона требуют слишком высокую плату за Brexit, пишет 12 июля Der Spiegel.

Он напомнил, что правительство Великобритании прорабатывает различные сценарии Brexit, но «не готово заплатить гигантские отступные, по некоторым спекулятивным оценкам достигающие €100 млрд».

Глава британского МИДа Борис Джонсон, выступая в среду в парламенте, назвал подобную сумму «грабительской».

"Я думаю, что здесь уместно было бы воспользоваться выражением «от ворот — поворот», потому что это слишком высокая плата за выход нашей страны из Евросоюза», — отметил он.

Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.

Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.

19 июня начались официальные переговоры по Brexit между представителями Великобритании и органов ЕС.

Как отмечают британские СМИ, никто не знает, каким будет выход страны из ЕС: трудным и жестким или «экономически-дружелюбным», но Брюссель надеется, что «Лондон одумается и откажется от Brexit навсегда».

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