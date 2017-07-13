Швеция обвинила президента Турции в военном преступлении

Стокгольм, , 06:38 — REGNUM Шведские законодатели обвинили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в военном преступлении и впервые подали жалобу на главу другого государства, передает 12 июля информационное агентство Turkish press.

Пять депутатов из Левой и Зеленой партий направили свою жалобу в шведскую прокуратуру в Стокгольме. Помимо Эрдогана, они обвиняют в преступлениях против человечности также и премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма.

Шведские депутаты хотят узнать об их роли в конфликте между турецкой армией и курдскими вооруженными формированиями начиная с 2015 года.

Депутат от Зеленых Анника Лиллеметс призвала «показать всему миру преступления, происходящие в Турции», а депутат Карл Шлитер заявил, что, в случае признания Эрдогана и Йылдырыма виновными в военных преступлениях, не исключена выдача ордера на их арест.

Напомним, в 2014 году в Швеции был принят закон, согласно которому национальные суды страны могут выносить решения по любому делу, связанному с преступлениями против человечности, вне зависимости от места их совершения.

Германия, например, уже не раз признавала виновным Эрдогана в совершении военных преступлений: в 2011 и 2016 годах, но Анкара отвергает все обвинения.