Радио REGNUM: первый выпуск за 13 июля

Москва, 13 июля 2017, 08:00 — REGNUM
- Зло или благо: В США внесли новую версию законопроекта о санкциях против России;
- Выгод нет: России предложили денонсировать протокол о присоединении к ВТО;
- Хочешь отдыхать — плати: законопроект о курортном сборе готов ко II чтению;
- Считать на раз: ЦБ РФ зафиксировал случаи считывания информации с чипов карт;
- Ученье — свет: названы 20 ведущих российских вузов.
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Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: второй выпуск за 12 июля