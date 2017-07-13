G20: В Германии выплатят компенсацию всем пострадавшим

Берлин, , 06:12 — REGNUM Гамбург и Берлин согласовали меры по выплате компенсаций всем пострадавшим в ходе демонстраций на саммите G20, который прошел 7—8 июля, передает Die Tagesschau.

Федеральное правительство Германии и власти Гамбурга создали компенсационный фонд, половину средств которого составят выплаты правительства, а вторую половину — выплаты от города.

Об этом 12 июля на пресс-конференции в Берлине сообщил секретарь министерства финансов ФРГ Йенс Шпан.

В Гамбурге будет отведено специальное место, куда пострадавшие смогут подавать жалобы и прошения о получении финансовой компенсации. Им обещают быструю выплату финансовых средств.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько сотен антиглобалистов были задержаны за участие в массовых беспорядках на саммите G20: они разбивали витрины магазинов, стекла машин, поджигали мусорные баки, в городе творился хаос. Около 200 полицейский получили ранения.

После этого канцлер Германии Ангела Меркель пообещала всем пострадавшим материальную компенсацию и признала, что события на улицах Гамбурга — просчет правительства и организаторов саммита.