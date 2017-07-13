Экс-премьер Украины предрёк скорый конец режиму Порошенко

Киев, , 05:57 — REGNUM Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что режим президента Петра Порошенко просуществует ещё недолго. Об этом он заявил в интервью газете «Известия», опубликованном 13 июля.

«Всё идёт к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены», — отметил Николай Азаров.

По его словам, всё больше политических сил на Украине выступает за изменение законодательства, значительная часть депутатов Верховной рады требует от Порошенко не препятствовать принятию закона об импичменте, который на практике регулировал бы процедуру отставки.

Как отмечает издание, украинцы выражают недовольство тяжёлой социально-экономической ситуацией, а «в кулуарах киевских властных структур ходят разговоры о возможной отставке правительства».

Николай Азаров также признался, что думает о возвращении на Украину, однако нынешние условия пока этого не позволяют: страну захлестнули «террор, запугивание инакомыслящих, расправы над оппозицией».

«Естественно, мне хотелось бы вернуться. У меня есть определённые планы по возвращению в любом случае, — заявил экс-премьер. — Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований».

По его словам, на сегодняшний день «легально это сделать пока нереально».

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