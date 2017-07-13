«Легализация однополых браков на Мальте — историческое решение»

Валлетта, , 06:14 — REGNUM Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат назвал легализацию однополых браков историческим решением, доказывающим, что «общество достигло беспрецедентного права выбора в стране», сообщает Die Tagesschau.

Законодатели Мальты приняли 12 июля законопроект, который «изымает» из свидетельства о браке такие слова, как «муж», «жена», «мать» и «отец». Они будут замены нейтральными формулировками «супруг», а также «родитель, который родил» и «родитель, который не родил».

Как сообщало ИА REGNUM, данная инициатива стала выполнением предвыборного обещания Джозефа Муската. Он отметил, что подобные формулировки необходимы, для того чтобы избежать отнесения какого-либо члена общества в ту или иную категорию.

Только один депутат голосовал против принятия данного закона, аргументировав свое решение «христианской верой». Он напомнил, что католическая церковь не признает однополые браки, считая это прелюбодеянием.

Несмотря на это, католическое островное государство Мальта, где только в 2011 были легализованы разводы, стала 15-й страной в ЕС и 24-й в мире, которая признала однополые браки.

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