Кризис беженцев в Италии: Германия не будет стоять в стороне

Рим, , 05:56 — REGNUM Премьер-министр Италии в очередной раз призвал коллег из Франции и Германии помочь его стране пережить кризис беженцев, передает Die Tagesschau.

В рамках форума «ЕС — Западные Балканы», который прошел 12 июля в итальянском городе Триесте, прошла трехсторонняя встреча Паоло Джентилони, Франсуа Макрона и Ангелы Меркель.

«Мы и дальше будем вносить свой вклад по спасению и приему беженцев, но на сегодняшний день наши ресурсы истощены и нам нужна конкретная помощь от других стран ЕС», — отметил премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

Он напомнил, что с начала 2017 года в страну прибыли более 85 тыс. беженцев из Африки, у большинства из них есть «невысокие шансы на получение убежища».

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал Джентилони, признав, что «Италия сейчас действительно находится под очень сильным давлением» и пообещал помочь в ускорении перераспределения беженцев.

Однако он подчеркнул, что «страны ЕС не могут принять всех мигрантов, которые прибыли сюда лишь для лучшей жизни, в приоритете должны стоять беженцы, которым пришлось покинуть свои старны по серьезным гуманитарным причинам».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявила, что «Германия не будет стоять в стороне» и в очередной раз напомнила, что в первую очередь члены ЕС должны поспособствовать стабилизации политической ситуации в странах Африки и укрепить их экономику путем инвестиций.