Экс-президент Бразилии Руссефф считает да Силву невиновным в коррупции

Бразилиа, , 05:08 — REGNUM Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф считает своего предшественника Луиса Инасиу Лулу да Силву непричастным к коррупционным преступлениям, за которые он был приговорён к 9,5 годам тюрьмы.

«Лула невиновен. И народ Бразилии сможет спасти его демократическим путём в 2018 году. Мы будем сопротивляться», — написала Руссефф в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, 12 июля суд в Бразилии признал Луиса Инасиу Лулу да Силву виновным в коррупции по одному из пяти дел и приговорил его к 9,5 годам лишения свободы. Кроме этого, экс-главе государства запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет.

Да Силва заявил о намерении подавать апелляцию на решение суда. На период её рассмотрения он будет оставаться на свободе.

Обвинения против Луиса Инасиу Лула да Силвы были выдвинуты осенью 2016 года. По данным следствия, экс-президент стоял во главе коррупционной схемы в государственной нефтяной компании Petrobras, ущерб от которой оценивается в 42 млрд бразильских реалов ($12,6 млрд).

Сам да Силва, как заявляется, получил 3,7 млн бразильских реалов ($1,2 млн) в виде завуалированных взяток.

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