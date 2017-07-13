«Интеграция между ЕС и Западными Балканами необратима»

Триест, Италия, , 05:14 — REGNUM Интеграция западно-балканских стран в Евросоюз потребует еще много времени. К такому выводу пришел премьер-министр Италии Паоло Джентилони на форуме «ЕС — Западные Балканы», который прошел в итальянском городе Триест 12 июля, передает Die Tagesschau.

Согласно его мнению, «время для нового расширения ЕС еще не пришло, но речь идет о реальной перспективе того, что страны станут членами союза». Джентилони подчеркнул, что сотрудничество с соседями из ЕС в будущем позволит укрепить демократию и развить экономику государств региона.

Форум был проведен в рамках «Берлинского процесса», который был начат в 2014 году по инициативе Германии, нацеленный на демонстрацию твердого намерения ЕС расширять интеграционные процессы на Балканах.

Форум в Триесте стал четвертым по счету, до этого встречи проходили в Берлине, Вене и Париже. На нем присутствовали представители шести балканских государств, претендующих на членство в ЕС: Албании, Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии, Черногории и Косово, а также канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и представители от органов ЕС.

Следующий форум пройдет в Великобритании.

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан отметил, что «западно-балканские страны имеют большой экономический потенциал развития» и призвал больше инвестировать в этот регион.

Напомним, объем торговли между ЕС и шестью балканскими странами в 2016 году составил €44 млрд, 76% торгово-экономических отношений в регионе приходятся на ЕС.