В США внесли новую версию законопроекта о санкциях против России

Вашингтон, , 04:46 — REGNUM Руководство демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса США внесло на рассмотрение новую версию законопроекта о расширении санкций против России, передаёт телеканал RT.

Как сообщается авторами документа выступили лидер демократической фракции нижней палаты Конгресса, её заместительи зампредседателя комитета по иностранным делам

Ранее агентство Reuters со ссылкой на помощника комитете по иностранным делам Палаты представителей сообщило, что документ «идентичен принятому в Сенате законопроекту».

Как передавало ИА REGNUM, проект закона о новых санкциях против России был одобрен в Сенате большинством голосов в середине июня. Однако затем республиканцы в нижней палате заблокировали документ. Возражения членов Палаты представителей были связаны с несоблюдением в проекте положений Конституции, которые требуют, чтобы инициативы, касающиеся государственных доходов, исходили от нижней палаты.

После этого в Сенате приняли скорректированный законопроект и в конце месяца он вновь поступил в Палату представителей. 12 июля стало известно, что демократы в нижней палате подготовили ещё одну версию документа.

Администрация президента Дональда Трампа заявила о поддержке инициативы о расширении санкций против России, однако у Белого дома есть претензии к положениям законопроекта, которые дают Конгрессу значительные полномочия в определении санкционной политики.

Таким образом, вокруг законопроекта продолжаются ожесточённые споры и перспективы прохождения инициативы через Конгресс остаются не ясны.

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