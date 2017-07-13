В США внесли новую версию законопроекта о санкциях против России

Вашингтон, 13 июля 2017, 04:46 — REGNUM Руководство демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса США внесло на рассмотрение новую версию законопроекта о расширении санкций против России, передаёт телеканал RT.Как сообщается авторами документа выступили лидер демократической фракции нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, её заместитель Стени Хойер и зампредседателя комитета по иностранным делам Элиот Энгел.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на помощника комитете по иностранным делам Палаты представителей сообщило, что документ «идентичен принятому в Сенате законопроекту».
Как передавало ИА REGNUM, проект закона о новых санкциях против России был одобрен в Сенате большинством голосов в середине июня. Однако затем республиканцы в нижней палате заблокировали документ. Возражения членов Палаты представителей были связаны с несоблюдением в проекте положений Конституции, которые требуют, чтобы инициативы, касающиеся государственных доходов, исходили от нижней палаты.
После этого в Сенате приняли скорректированный законопроект и в конце месяца он вновь поступил в Палату представителей. 12 июля стало известно, что демократы в нижней палате подготовили ещё одну версию документа.
Администрация президента Дональда Трампа заявила о поддержке инициативы о расширении санкций против России, однако у Белого дома есть претензии к положениям законопроекта, которые дают Конгрессу значительные полномочия в определении санкционной политики.
Таким образом, вокруг законопроекта продолжаются ожесточённые споры и перспективы прохождения инициативы через Конгресс остаются не ясны.
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