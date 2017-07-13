СМИ: Москва может отказаться от встречи Рябкова и Шеннона

Москва, , 04:11 — REGNUM Российская сторона может отменить встречу замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном, которая должна состояться 17 июля в Вашингтоне, передаёт газета «Известия».

Как заявил изданию высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах, встреча не состоится, если Соединённые Штаты не вернутся к обсуждению ситуацией с российской дипломатической собственностью и не сформируют взаимовыгодную повестку консультаций.

Сам Сергей Рябков, как сообщается, не стал комментировать встречу в Вашингтоне, однако отметил, что Москва отреагирует на арест своего имущества в случае его невозврата.

Замглавы МИД России подчеркнул, что санкционная политика США противоречит задаче улучшения отношений и основана на противоправных подходах. «Они считают, что это законный метод ведения международных дел, мы уверены в его противоправности, отметил он. — Что касается нашей реакции, то мы будем реагировать. То, что мы не отреагировали на противозаконный захват нашей собственности, не значит, что этого не произойдет в дальнейшем».

Напомним, 12 июля официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт в ходе брифинга отказалась комментировать заявления Москвы о готовности принять ответные меры в случае неразрешения ситуации с арестованной дипломатической собственностью.

«Я не стану давать комментариев или делать предположения относительно каких-либо действий или угроз российской стороны. На данный момент это всё абстрактно», — заявила представитель Госдепартамента.

Она также сообщила, что в Вашингтоне должна состояться встреча заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, и предложила сперва дождаться результатов этих переговоров.

Как передавало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за якобы имевшее место вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США. Одновременно с этим Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну.

Кроме этого, властями США был закрыт доступ на загородные комплексы посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Как сообщали в МИД России, данные базы использовались для отдыха дипломатов и членов их семей.

Российские власти тогда приняли решение не предпринимать встречных мер в ответ на действия Белого дома, явно нацеленные на то, чтобы напоследок максимально осложнить отношения с Москвой для новой администрации Дональда Трампа. Между тем вопрос с российской дипсобственностью остаётся нерешённым уже полгода.