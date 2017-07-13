В Узбекистане введут в обращение загранпаспорта

Ташкент, , 04:13 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ряду министерств и ведомств в месячный срок внести предложения по введению заграничного паспорта. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в постановлении Мирзиёева, подписанного 12 июля.

Документом предусматривается внесение обоснованных предложений по введению заграничного паспорта, предусматривающих конкретные этапы, сроки, технические условия и финансовые затраты.

В настоящее время в Узбекистане функционирует советская система, регулирующая вопросы выезда граждан за границу. Для выезда за границу, гражданам требуется проставить в общегражданском паспорте так называемый «выездной стикер», выдаваемый органами внутренних дел на два года.

Документом также поручено МВД Узбекистана совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций разработать и внедрить с 1 мая 2018 года электронную систему, обеспечивающую упрощенную процедуру оказания государственных услуг, в том числе по выдаче биометрических документов, рассмотрению и оформлению документов для выезда за границу, получению постоянной и временной прописки, учету по месту пребывания, а также предоставлению адресно-справочной информации.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, усовершенствование паспортно-визовой системы и системы въезда и выезда из страны предусмотрено в проекте указа президента Узбекистана «О стратегии действий по дальнейшему развитию страны на 2017−2021 годы».

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