Пушков назвал проект «реинтеграции Донбасса» полным отказом от Минска

Москва, , 03:24 — REGNUM Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что представленный в Киеве законопроект о «реинтеграции Донбасса» являет собой окончательное отторжение украинской стороной Минских соглашений.

«Законопроект о «реинтеграции Донбасса» есть полное и окончательное отторжение Минских соглашений. И как таковой не имеет ни малейшего шанса», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, текст упомянутого законопроекта, рассмотрение которого в Верховной раде может начаться осенью, был опубликован 12 июля в украинских СМИ. Документ был подготовлен Советом национальной безопасности и обороны Украины.

По уже сложившейся традиции, реинтеграция Донбасса, как считают в Киеве, должна пройти через введение там военного положения решением президента Украины Петра Порошенко, а также через «использование Вооружённых сил Украины и иных, предусмотренных законами Украины, военных формирований в Донецкой и Луганской областях для сдерживания и отпора вооруженной агрессии Российской Федерации, возобновления территориальной целостности Украины».

При этом в Киеве утверждают, что законопроект направлен на выполнение Минских соглашений.

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