Трамп заявил, что 25 минут обсуждал с Путиным тему «вмешательства» России

Вашингтон, , 03:06 — REGNUM Тема расследования в Вашингтоне якобы имевшего место вмешательства России в президентскую кампанию в США около 25 минут обсуждалась на встрече лидеров России и Соединённых Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге. Об этом американский президент рассказал в интервью агентству Reuters.

«Я сказал: «Вы это сделали?», он ответил: «Нет, абсолютно нет». Затем я спросил у него ещё раз совершенно по-другому. Он сказал, что абсолютно нет», — передал Трамп содержание своей беседы с Путиным.

При этом на вопрос о том, поверил ли он российскому коллеге, Дональд Трамп, как отмечается, «выдержал паузу».

«Смотрите. Нечто произошло, и мы должны выяснить, что именно, потому что мы не можем допустить, чтобы подобные вещи происходили с нашим избирательным процессом», — сказал глава Белого дома.

Как передавало ИА REGNUM, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Вместо запланированных по графику двух лидеров 30 минут переговоры продлились более двух часов.

Позднее госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил журналистам, что Трамп «открыл встречу, рассказав об озабоченности американского народа вмешательством России в президентские выборы 2016 года».

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров описал обсуждение данного вопроса несколько иначе: «Президент Трамп сказал, что эта кампания приобретает странный характер, потому что за многие месяцы, что эти обвинения звучат, не предъявлено ни одного факта… Президент Трамп сказал, что он слышал чёткие заявления президента Путина, что это неправда и что российское руководство не вмешивалось в эти выборы, и он эти заявления принимает».