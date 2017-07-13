Кто надавит на Киев, чтобы исполнялись минские соглашения?

Москва, , 03:56 — REGNUM На Украине будет продолжаться вооружённый конфликт, пока не появятся инструменты давления на каждую из сторон этого конфликта. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

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«Чтобы военные разошлись, и две стороны встретились, необходимы инструменты воздействия на каждую из сторон. Вы каждый раз говорите, что Российская Федерация должна надавить на ДНР и ЛНР, а кто должен надавить на Киев, чтобы эти обязательства исполнялись? — отметил политолог. — Проблема заключается в том, что нет инструментов давления, а пока нет инструментов давления, всё равно будут происходить обстрелы».

«Если мы говорим о том, что вы реально хотите исполнения минских соглашений, почему каждый раз все ваши политические лица рассказывают о том, что минские соглашения неисполнимы в принципе?» — добавил Дмитрий Абзалов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 июля, в украинских СМИ был опубликован текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, рассмотрение которого может начаться в Верховной Раде осенью. Документ, в том числе предлагает считать неподконтрольные Киеву району Донецкой и Луганской областей временно оккупированными Россией.