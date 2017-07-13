Россия должна констатировать провал минских соглашений?

Москва, , 03:56 — REGNUM Российская Федерация должна делать первые ходы, констатируя провал минских соглашений. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» озвучил политолог, президент Института национальной статистики Михаил Ремизов.

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«У России достаточно поводов зафиксировать отказ Киева от выполнения минских соглашений, вопрос только в желании. Пока у нас такого желания не было, потому что мы чего-то ждали. Ждали, что изберётся Трамп, изменится линия Вашингтона, ждали, что в Европе сменится власть, Меркель и Олланда не переизберут, и так далее», — отметил эксперт.

«По сути ничего не меняется, сейчас ждать особенно нечего. Киев не даст нам грубых ошибок, Вашингтон не сделает грубых ошибок, Париж и Берлин не сделают грубых ошибок, которые бы позволили использовать эти ошибки и провести свою линию, — добавил политолог. — Нам самим придётся делать первые ходы, констатируя ситуацию провала «Минска».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 июля, в украинских СМИ был опубликован текст законопроекта о реинтеграции Донбасса, рассмотрение которого может начаться в Верховной Раде осенью. Документ, в том числе предлагает считать неподконтрольные Киеву району Донецкой и Луганской областей временно оккупированными Россией.