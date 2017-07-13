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Белый дом счёл «смехотворной» инициативу демократов об импичменте Трампу

Политика

Члены Палаты представителей США инициировали процедуру импичмента Дональду Трампу из-за отставки главы ФБР Джеймса Коми

Вашингтон, 13 июля 2017, 02:20 — REGNUM  Администрация США считает инициативу демократов в Конгрессе о вынесении импичмента президенту Дональда Трампа «политической игрой». Об этом заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Я думаю, что это крайне и чрезвычайно смехотворно и является политической игрой в худшем смысле», — сказала Сандерс.

Напомним, члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Бред Шерман и Эл Грин 12 июля выступили с инициативой об импичменте главе государства.

По мнению конгрессменов, Дональд Трамп пошел на препятствование правосудию, когда уволил директора ФБР Джеймса Коми, чьё ведомство занималась расследованием «российского вмешательства» в выборы в США.

«Подобные действия неизбежно влекут за собой импичмент и суд, а также отстранение от власти», — заявил Бред Шерман.

Для прохождения через Палату представителей инициатива об импичменте должна получить поддержку в 218 голосов. Такое развитие событий маловероятно учётом большого числа республиканцев в законодательном органе.

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Деятельность президента США Дональда Трампа