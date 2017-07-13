Пентагон: Землетрясение в КНДР не вызвано ядерными испытаниями

Вашингтон, , 00:53 — REGNUM Мощное землетрясение, произошедшее у побережья Северной Кореи, не было вызвано испытаниями ядерного оружия. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джейми Девис, передаёт агентство Reuters.

Как сообщается, к этому заключению пришли американские эксперты, которые проанализировали данные о глубине очага землетрясения и его локации.

Отмечается, что специалисты Пентагона продолжат исследование сейсмической активности в регионе.

Как передавало ИА REGNUM, землетрясение силой магнитудой 6.0 произошло 12 июля в Японском море у побережья Северной Кореи.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в 201 км к юго-востоку от северокорейского города Чхонджин. Очаг подземных толчков находился на глубине в 560 км ниже морского дна.

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