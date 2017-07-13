Экс-президент Бразилии подаст апелляцию на приговор по делу о коррупции

Бразилиа, , 00:19 — REGNUM Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен подавать апелляцию на решение суда, который приговорил его к лишению свободы по обвинению в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на адвокатов экс-главы государства.

До тех пор, пока не завершится рассмотрение апелляции, да Силва будет находиться на свободе

12 июля суд в Бразилии признал Луиса Инасиу Лула да Силву виновным в коррупции по одному из пяти дел и приговорил его к 9,5 годам лишения свободы.

Как было подтверждено в ходе процесса, бывший президент получил в общей сложности 3,7 млн бразильских реалов ($1,2 млн) завуалированных взяток от инженерной компании OAS SA.

Напомним, обвинения против да Силвы прокуратура Бразилии выдвинула осенью 2016 года. Якобы экс-президент стоял во главе коррупционной схемы в государственной нефтяной компании Petrobras.

Потери от коррупции в Petrobras оцениваются в 42 млрд бразильских реалов ($12,6 млрд).

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