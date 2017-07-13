Трамп: Для Путина была бы выгоднее победа Клинтон

Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Победа кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон на президентских выборах США в ноябре 2016 года была бы выгоднее для России, заявил президент США Дональд Трамп, 12 июля сообщает CBN News.

В интервью Трамп подчеркнул, что победа Клинтон была бы выгоднее президенту России Владимиру Путину, потому что Трамп в отличие от Клинтон намерен вкладывать средства в оборону США и поставлять американские энергоресурсы на экспорт.

«Мы — самая могущественная страна в мире, и мы становимся все сильнее и сильнее, потому что я большой друг военных. Например, если бы Хиллари выиграла, наши военные были бы уничтожены. Наши энергоресурсы были бы намного дороже. Это именно то, что Путину во мне не нравится… С первого же дня я хотел укрепить позиции военных, Путину это не нравится», — заявил Трамп.

Напомним, первая встреча Путина и Трампа произошла «на полях» саммита G20, проходившего в Гамбурге 7—8 июля. Во время переговоров лидеры двух стран затронули актуальные международные проблемы, достигли договоренностей по ряду второстепенных вопросов.

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