Трамп рассказал об интересах России и США

Вашингтон, , 22:54 — REGNUM России и США есть много областей, где страны могут продуктивно сотрудничать, заявил в интервью телеканалу CBN президент США Дональд Трамп.

По его словам, такие области существуют помимо Сирии, где США и Россия вместе могут работать, добиваясь перемирия.

«Путин всегда будет хотеть (хорошего) для России, а Трамп — для Америки», — сказал президент США.

В ходе интервью Трампа попросили поделиться впечатлениями от первой встречи с президентом России Владимиром Путиным «на полях» саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге (Германия). Он ответил что сумел найти с Путиным общий язык и «поладить».

В ходе переговоров в Гамбурге лидеры двух стран обсудили ключевые международные проблемы и конфликты и достигли договорённостей по некоторым второстепенным вопросам.

В частности, Россия потребовала от США назначить уполномоченного по делам Украины, а также согласилась на введение режима прекращения огня в южных районах Сирии, примыкающих к иорданской границе.

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