Подразделения ВС США вошли в Ракку

Ракка, Сирия, , 22:22 — REGNUM Подразделения вооружённых сил США вошли в удерживаемый боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сирийский города Ракку. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает AFP.

Напомним, бои за Ракку продолжаются уже не первый месяц. Город штурмуют подразделения сирийских курдов, а также отряды так называемой вооружённой сирийской оппозиции.

Активное участие в штурме Ракки принимают также американские войска.

Ранее стало известно, что отряды вооружённой сирийской оппозиции атаковали позиции боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в историческом квартале Ракки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня иракским войскам при поддержке войск американской коалиции удалось выбить боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Мосула.

Теперь единственным крупным оплотом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остается Ракка, дни которой сочтены.