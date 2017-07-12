«Легкое унижение, подавление, потакание: как Путин управляет собеседником»

Париж, , 21:59 — REGNUM Владимир Путин — дзюдоист, спортсмен, умеющий постоять сам за себя, не надеясь на то, что в момент схватки с противниками кто-то придет и добудет ему победу, сделает все за него. Отсюда и методы Путина в дипломатии — он контролируемо непредсказуем. «Контролируемо — для себя, непредсказуем — для остальных» — так объясняет феномен нынешнего российского президента французское издание Les InRocks, цитирующее политологов и кремленологов мира.

«Говоря о методах ведения переговоров Путина, от сравнений с дзюдо просто не уйти: он постоянно ищет слабое место у противника, чтобы нарушить его равновесие и затем победить с помощью подножки, — пишет СМИ. — Зная манеры российского лидера, в американской администрации ни в коем случае не хотели выпускать Трампа на Гамбургскую встречу с Путиным в одиночку. Результаты беседы двух президентов на полях G20 только подтвердили обоснованность этих опасений».

Авторы отмечают, что глава РФ «разнообразен в своих подходах к тем, кто занимает место по другую сторону стола, впрочем, это разнообразие опять-таки укладывается в постулат «найди уязвимое место у противника».

«С Сильвио Берлускони он предпочитал действовать методом потакания: бывший итальянский лидер — известный сибарит, от которого можно добиться большего, играя роль друга, а не противника, — утверждает издание. — С Николя Саркози было иначе: в 2007 году, только что избравшись на должность, француз решил поставить несколько «серьезных вопросов». Это желание у него испарилось довольно быстро: Путин выслушал несколько фраз и поинтересовался: «У тебя все? Теперь слушай внимательно: если ты не сменишь тон, я тебя просто раздавлю. А если сменишь — имеешь шанс стать королем Европы». После этого Саркози выглядел настолько потрясенным на своей пресс-конференции, что журналисты решили, что он пьян. В школах КГБ учат уделять внимание психологическому портрету собеседника, и нынешний российский лидер хорошо усвоил этот урок. Все, кто общался с Путиным, говорят о том, что он может быть разным, адаптируясь к происходящему. Он хорошо умеет играть на переходе тона и стиля, легко меняя в нужный момент академически правильную речь на резкие уличные выпады вроде «мочить в сортире».

«Еще один действенный прием Путина — «легкое унижение». Он обычно опаздывает на встречи. Папа Иоанн Павел II и королева Елизавета ждали его по15 минут, Меркель — 40, Папа Франциск — 50. С помощью опозданий российский лидер дестабилизирует состояние партнера по предстоящим переговорам, — приводит издание мнение французского политолога Флорана Парментье. — К лидерам бывших республик СССР у него особое отношение — им приходится ждать еще больше. К Януковичу, например, в 2012 году Путин опоздал на 4 часа».

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