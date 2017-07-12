Демократы внесли первую законодательную инициативу для импичмента Трампа

Вашингтон, , 21:58 — REGNUM

Член Палаты представителей США от Демократической партии Бред Шерман сделали первый официальный шаг к импичменту главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает The Independent.

Шерман убежден, что Трамп пошел на препятствование правосудию, когда он уволил директора ФБР Джеймса Коми, чье ведомство занималась расследованием причастности России к вмешательству в выборы в США.

«Подобные действия неизбежно влекут за собой импичмент и суд, а также отстранение от власти», — отметил он.

Инициатива Шермана должна получить поддержку 218 голосов для прохода через Палату представителей. Такое развитие событий маловероятно ввиду большого числа республиканцев в законодательном органе.

Напомним, президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми 10 мая. Такое решение глава Белого дома принял по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса.