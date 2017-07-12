Отец Аксёнова будет следить за управлением многоквартирными домами в Крыму

Симферополь, , 21:44 — REGNUM Депутат крымского парламента Валерий Аксёнов назначен председателем комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами на полуострове. Распоряжение опубликовано на официальном портале крымского правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Назначить Аксенова Валерия Николаевича председателем Лицензионной комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Республике Крым», — сказано в документе.

Основными полномочиями Лицензионной комиссии являются: принятие решения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии; принятие квалификационного экзамена; участие в мероприятиях по лицензионному контролю; принятие решения об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

Отметим, что депутат Госсовета Валерий Аксёнов также входит в комитеты по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу. Сестра супруги Сергея Аксёнова Евгения Добрыня также является депутатом Госсовета, возглавляя комитет по имущественным и земельным отношениям РК. Её муж, Андрей Дедюхин, возглавляет департамент по рыболовству Минсельхоза Крыма. Сестра главы Крыма Надежда Аксёнова является депутатом Симферопольского горсовета.

Напомним, в феврале 2017 года глава Крыма Сергей Аксёнов попросил Комитет по борьбе с коррупцией отстранять от должностей чиновников-родственников, если в их деятельности есть конфликт интересов.

«Необходимо отслеживать все случаи, связанные с конфликтом интересов. Недопустимо, если родственники работают в одной и той же узконаправленной сфере, имея возможность взаимодействовать в рамках одной отрасли. Соответственно, все решения по данным вопросам должны приниматься максимально быстро и жёстко, вплоть до отстранения от должностей», — обозначил свою позицию Сергей Аксёнов на рабочей встрече с руководителем комитета по борьбе с коррупцией.