«Тактика ЕС в Средиземном море привела к росту числа погибших мигрантов»

Лондон, , 21:45 — REGNUM Тактика, используемая военно-морской миссией Европейского союза, в которой Великобритания играет ведущую роль, для пресечения в Средиземном море незаконной деятельности контрабандистов, перевозящих мигрантов из Северной Африки в ЕС, привела к увеличению числа утонувших мигрантов в Средиземном море, согласно данным парламента Великобритании, 12 июля сообщает The Guardian.

В палате лордов заявили, что уничтожение лодок, на которых нелегально перевозили мигрантов, в рамках операции по борьбе с контрабандистами в Средиземном море, получившей название «София», привело к тому, что контрабандисты начали отправлять мигрантов в море на лодках, непригодных для подобного плавания, что в свою очередь привело к увеличению числа погибших мигрантов.

В докладе подкомитета палаты лордов по внешним связям ЕС говорится, что военно-морская операция ЕС потерпела неудачу, поскольку не удалось пресечь нелегальную контрабанду в Средиземном море. Данная операция незначительно повлияла на поток нелегальных мигрантов.

Тем не менее в палате лордов уверены, что поисково-спасательные работы в Средиземном море, в результате которых удалось спасти 33 тыс. 800 человек, должны быть продолжены.

«В рамках операции «София» не была выполнена возложенная на флот задача — перекрытие рынка контрабанды людей. Мандат не должен быть возобновлен. Тем не менее был достигнут гуманитарный успех. Крайне важно, чтобы поисково-спасательные работы были продолжены, однако необходимо задействовать более подходящие для этого невоенные суда», — заявила председатель подкомитета Леди Верма.

Напомним, в ноябре 2015 года ЕС приступил к новой стадии операции по спасению мигрантов в Средиземном море, она получила название «София» — по имени девочки, которая родилась в августе 2015 года на борту корабля ВМФ Италии.

В 2016 году количество погибших мигрантов в Средиземном море увеличилось на 42% и достигло 4 тыс. 500 человек в сравнении со статистикой 2015 года, когда погибли 3 тыс. 175 мигрантов. С начала текущего года в Средиземном море погибли 2 тыс. 150 человек.

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