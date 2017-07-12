Чавушоглу: Катар решительно настроен бороться с терроризмом

Уагадугу, , 21:24 — REGNUM

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 12 июля, что факт подписания недавнего соглашения между США и Катаром по борьбе с финансированием терроризма, является признаком готовности Дохи противостоять терроризму, сообщает Anadolu.

«Я знаю, что катар всегда был с нами в борьбе с терроризмом. Это соглашение является признаком решимости и искренности Катара в его борьбе с терроризмом», — отметил глава дипломатического ведомства Турции.

С таким заявлением Чавушоглу выступил на совместной пресс-конференции с президентом Буркина-Фасо Рочем Марком Кристианом Каборе в столице страны Уагадугу. Дипломат также отметил, что Анкара поддерживает усилия США в урегулировании кризиса вокруг Катара.

Напомним, Доха и Вашингтон подписали договор о борьбе с финансированием терроризма во время визита в Катара главы Государственного департамента США Рекса Тиллерсона 11 июля.

Визит главы дипломатии США был связан с дипломатическим кризисом, в рамках которого ряд стран Персидского залива разорвал связи с Катаром, обвинил Доху в поддержке терроризма. Островному государству был предъявлен список требований, в том числе закрытие телеканала Al Jazeera.