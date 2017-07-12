Бывший президент Бразилии признан виновным в коррупции

Бразилиа, , 21:02 — REGNUM

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был признан 12 июля виновным в коррупции по одну из пяти дел, сообщает Reuters.

Суд приговорил бывшего президента страны, занимавшего два срока на посту главы государства, к девяти с половиной годам тюрьмы. Пока рассматривается апелляционная жалоба Силва останется на свободе.

Согласно решению судьи Сержиу Мору, Силва признан виновным в получении взяток на 3,7 млн бразильских реалов ($1,2 млн) у инженерной компании OAS SA.