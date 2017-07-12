Песков раскрыл тайну «спутника» Путина на Валааме

Петрозаводск, , 20:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл «тайного спутника или спутницу», который находился в машине с Владимиром Путиным во время его поездки на острове Валаам.

По словам Пескова, в машине находился сотрудник безопасности, сообщает Life. На вопрос, почему Путин открыл ему дверь, если это сотрудник службы безопасности, представитель Кремля ответил, что президент РФ «хотел что-то взять».

Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что в машине президент РФ приехал к Спасо-Преображенскому Валаамскому монастырю не один.

Выйдя из автомобиля, он открыл другую пассажирскую дверь. Журналисты предположили, что в машине находился неизвестный «спутник или спутница».

Президент РФ Владимир Путин прибыл на Валаам 11 июля — в день памяти преподобных Сергия и Германа, основавших Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, один их самых почитаемых в России.

Путин посетил монастырь 11 июля, он присутствовал на божественной литургии, которую отслужил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На острове глава государства останется до 13 июля.

Патриарх ежегодно посещает Валаам в дни празднования памяти преподобных Сергия и Германа. Президент РФ Владимир Путин также часто бывал на Валааме.

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