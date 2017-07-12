Номинант Трампа на пост финансового регулятора отказался от должности

Вашингтон, , 20:23 — REGNUM

Номинант президента США Дональда Трампа на пост главы Федеральной корпорации по страхованию вкладов Джеймс Клингер отказался от выдвижения на эту должность, сообщает Reuters.

Такую информацию подтвердил 12 июля официальный представитель Белого дома.

Как сообщало ранее издание Politico, причиной для отказа стали проблемы в семье.

Напомним, Федеральная корпорация по страхованию вкладов является одним из старейших регуляторов федерального правительства США. В ее задачи входит страхование банков, оценка их стабильности, а также способности крупных банков преодолевать финансовые кризисы.