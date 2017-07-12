Кандидат на пост главы ФБР готов изучить вмешательство Киева в выборы в США

Вашингтон, , 20:24 — REGNUM Кандидат на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй на слушаниях в сенате по рассмотрению его кандидатуры заявил, что в случае своего назначения, он готов изучить данные о возможной попытке властей Украины повлиять на выборы в США с целью дискредитации Дональда Трампа. Слушания прошли сегодня, 12 июля.

В ходе слушаний сенатор-республиканец Линдси Грэм процитировал статью в издании Politico. В этой статье утверждается, что украинские чиновники вмешивались в выборы в США.

«Вы согласны, что Украина не имела права вмешиваться в выборы?», — спросил Грэм.

Рэй ответил утвердительно и заверил, что в случае своего назначения рассмотрит вмешательство Украины в выборы в США.