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Украина не признает новый механизм отказа от гражданства

Политика

И отказавшихся будет по-прежнему считать своими гражданами

Киев, 12 июля 2017, 19:48 — REGNUM  Украина по-прежнему будет считать своими гражданами отказавшихся от гражданства по новым правилам, заявил пресс-секретарь миграционной службы страны Сергей Гунько.

«Независимо от любых решений любых государств мира процедура останется такой, как и была, и граждане, которые не вышли из гражданства согласно закону Украины, они остаются гражданами Украины», — сказал Гунько в интервью «Общественному радио».

Он напомнил, что процедура выхода из гражданства Украины прописана в законе «О гражданстве Украины», и изменить процедуру может только Верховная рада. По словам Гунько, «прекращение гражданства Украины — это только указ президента Украины».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий для граждан Украины новый механизм отказа от гражданства при вступлении в гражданство РФ. Будет достаточно подписать заявление и нотариально заверить отказ от украинского гражданства, один документ направить в миграционную службу Украины, а второй отказ передать в ФМС РФ — справка от уполномоченных органов Украины не потребуется.

По разным данным, закон коснется от 600 тыс. до 2 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума узаконила механизм отказа от гражданства Украины

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