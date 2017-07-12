НАТО обучит русскоязычных прибалтов противостоять «информационным угрозам»

Вильнюс, , 19:34 — REGNUM Международный центр оборонных исследований (RKK) осенью 2017 года проведет для русскоговорящих молодых информационных работников из стран Прибалтики и Украины курсы по «распознаванию враждебных информационных атак и борьбе с ними». Об этом пишет эстонское издание Postimees.

В описании курсов сообщается, что «главная цель международной осенней школы Resilience League 2017 — обмен опытом с экспертами из Эстонии, Латвии, Литвы и Украины на тему ситуации в информационном пространстве, формирования осведомленности для укрепления информационной и психологической устойчивости, а также разработка новых методов для предупреждения враждебных информационных операций и психологических действий противника».

Как отмечает агентство BNS, рабочим языком будет русский, частично английский. Основные спонсоры мероприятия — Фонд Фридриха Эберта и НАТО.