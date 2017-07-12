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НАТО обучит русскоязычных прибалтов противостоять «информационным угрозам»

Политика

Русскоязычная молодёжь должна будет научиться распознавать угрозы, исходящие из информационных источников на русском языке

Вильнюс, 12 июля 2017, 19:34 — REGNUM  Международный центр оборонных исследований (RKK) осенью 2017 года проведет для русскоговорящих молодых информационных работников из стран Прибалтики и Украины курсы по «распознаванию враждебных информационных атак и борьбе с ними». Об этом пишет эстонское издание Postimees.

В описании курсов сообщается, что «главная цель международной осенней школы Resilience League 2017 — обмен опытом с экспертами из Эстонии, Латвии, Литвы и Украины на тему ситуации в информационном пространстве, формирования осведомленности для укрепления информационной и психологической устойчивости, а также разработка новых методов для предупреждения враждебных информационных операций и психологических действий противника».

Как отмечает агентство BNS, рабочим языком будет русский, частично английский. Основные спонсоры мероприятия — Фонд Фридриха Эберта и НАТО.

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