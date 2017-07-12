Эстония стремится войти в Совбез ООН

Таллин, , 19:32 — REGNUM Начатая Эстонией кампания, цель которой сделать страну непостоянным членом Совета безопасности ООН, является возможностью сделать страну более видимой, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает агентство BNS.

«Цель Эстонии — стать членом Совета безопасности ООН — смелый шаг. Он говорит о том, что мы готовы не только принять на себя ответственность по вопросам, которые заботят Эстонию и ближайший регион, но и, по крайне мере, выражать свое мнение по глобальным вопросам», — сказала президент на первом заседании специального совета — этот совет сформирован для подготовки страны к членству в Совете безопасности ООН.

«Амбиции и вклад нашей внешней политики не должны ограничиваться только соседними государствами, — отметила Кальюлайд. — Это членство считается возможностью укрепить имидж нашей внешней политики и завести друзей, которых у нашей страны никогда не бывает слишком много».

По словам президента, стремление к непостоянному членству не может быть проектом только одного министерства или департамента, к нему должны присоединиться и другие партнеры. «Кампании нужны мыслители и ораторы как в Эстонии, так и в других странах мира, чтобы была создана основа, и чтобы страна была видимой», — считает Кальюлайд.

Эстония еще в 2005 году приняла решение по поводу кампании, которая помогла бы стране добиться непостоянного членства в Совете безопасности ООН в 2020—2021 годы. Ее соперницей в группе Восточной Европы считается Румыния.

В Совете безопасности ООН на постоянной основе работают Великобритания, Китай, Россия, Франция и США — у них есть право вето. Остальные 10 стран выбираются на два года в качестве непостоянных членов, ежегодно меняется по пять стран согласно принципу региональной репрезентации.

2 июня 2017 года на 71-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН непостоянным членом Совета безопасности ООН на период 2018—2019 годов в группе Восточной Европы стала Польша. Литва была непостоянным членом Совета безопасности ООН в 2014—2015 годах.