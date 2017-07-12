Савченко стал кандидатом «ЕР» на выборах губернатора Белгородской области

Белгород, , 19:28 — REGNUM В работе конференции принял участие секретарь Генсовета партии Сергей Неверов. Главным вопросом повестки дня стало выдвижение кандидата на должность губернатора от регионального отделения партии.

Евгений Савченко

Наталия Полуянова

На рассмотрение делегатов Конференции были представлены два кандидата, которые получили наибольшую поддержку по итогам встреч с представителями общественных организаций, профессиональных сообществ, депутатами, руководящими органами Партии и партийным активом. Это действующий губернатор области, член Высшего Совета партиии секретарь регионального отделения «Единой России», заместитель губернатора области

В ходе проведения тайного голосования кандидатом для участия в выборах губернатора был выдвинут Евгений Савченко. Его кандидатура была поддержана в 154 бюллетенях из 162 признанных действительными.

В своем выступлении по итогам голосования Сергей Неверов отметил, что Белгородская область занимает лидирующие позиции по многим показателям.

«Особое внимание руководством региона всегда уделялось социальной политике, поддержке тех, кто в этом действительно нуждается, выполнению тех задач, которые ставит Президент нашей страны В.В. Путин. Уверен, что решение конференции поддержит весь партийный актив региона, а главное — поддержку жителей региона 10 сентября», — сказал Сергей Неверов.

Он подчеркнул, что предварительное голосование является важной процедурой, которая позволяет сформировать программу «Единой России», основанную на наказах граждан, уделить особое внимание конкретным вопросам, вовлечь гражданское общество в решение важных задач.

«Это еще и важный канал обратной связи. И только «Единая Россия» проводит эту процедуру», — добавил секретарь Генсовета партии.

«Сегодняшнюю конференцию предворял Форум первичных отделений Белгородской области, в котором приняло участие более 650 секретарей первичек», — заявил Сергей Неверов. При этом он отметил, что внимание к первичным отделениям неслучайно. По его словам именно секретари первичек находятся на самой близкой коммуникации с людьми, знают не понаслышке о том, какими заботами живут улица, дом или микрорайон, сталкиваются с теми же бытовыми историями, что и каждый житель.

«Коллеги, я призываю вас быть максимально открытыми в своей работе, быть в постоянной коммуникации с людьми. Наш Президент всегда задает этот стандарт открытости. Постоянная связь с избирателем, а главное — исполнение взятых на себя обязательств, — вот принципы нашей работы. Наша ключевая задача — достойно пройти эти выборы, в соответствии с теми принципами, которые сформулировали основатель нашей Партии Владимир Путин и Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Это конкурентность, открытость и легитимность», — подчеркнул Сергей Неверов.

В свою очередь, Евгений Савченко поблагодарил присутствующих за оказанное доверие, отметив, что основной задачей сегодня является благополучие Белгородской области.

Читайте ранее на эту тему: Секретарь Генсовета «ЕР» посетил с рабочим визитом Белгородскую область