Уязвимость ключевых предприятий ОПК дает повод для тревоги

Нижний Тагил, Свердловская область, , 06:35 — REGNUM Министерство обороны РФ приступает к формированию полков, батальонов и рот многоосных тяжелых колесных тягачей, предназначенных для оперативной доставки мотострелковых и танковых дивизий на дальние расстояния. Традиционно применяемые для этой цели железнодорожные пути оказываются довольно уязвимы, и можно только приветствовать намерение создать еще один способ перевозки тяжелой техники. Почему тем не менее общая картина с уязвимостью ключевых объектов не так радостна, обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Юрий Селиванов.

Ведущий российский производитель бронетехники, «Уралвагонзавод», вышедший сейчас на хорошую прибыль, вынуждает вспомнить о факте, что практически все современные российские танки изготавливаются либо производятся в одном месте. То есть могут быть выведены из строя одним мощным ударом. С учетом того, что сейчас, в отличие от времен Второй мировой войны, дальности авиации и мощности оружия уже достаточно, чтобы подобраться к производственным площадкам УВЗ.

Опять же, почти все новые боевые самолеты тоже производятся в одной точке — на авиазаводе КНААЗ в Комсомольске-на-Амуре. Степень уязвимости промышленности, обеспечивающей потребности ВМФ, примерно такая же.

Учитывая же еще и то, что в значимых отраслях оборонно-промышленного комплекса ведущих предприятий — единицы, поводов для оптимизма, действительно, оказывается немного.

Подробности читайте здесь: Безальтернативная мишень для врага в сердце России: «Уралвагонзавод»

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